Alla scoperta di Villa Todeschini con aperitivo finale

Notizia in breve

Sabato 13 giugno 2026 si terrà una visita esclusiva a Villa Todeschini, una delle più rappresentative Villa Veneta lungo la Riviera del Brenta. L'evento include un aperitivo finale. La villa, ancora poco conosciuta, si distingue per la sua architettura e il suo stato di conservazione. La visita permette di esplorare gli ambienti interni e scoprire dettagli storici e artistici. L’iniziativa è riservata a un pubblico selezionato.