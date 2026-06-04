Alla scoperta di Villa Todeschini con aperitivo finale
Sabato 13 giugno 2026 si terrà una visita esclusiva a Villa Todeschini, una delle più rappresentative Villa Veneta lungo la Riviera del Brenta. L'evento include un aperitivo finale. La villa, ancora poco conosciuta, si distingue per la sua architettura e il suo stato di conservazione. La visita permette di esplorare gli ambienti interni e scoprire dettagli storici e artistici. L’iniziativa è riservata a un pubblico selezionato.
Sabato 13 Giugno 2026. Visita in esclusiva ad una villa che rappresenta uno dei più importanti esempi di Villa Veneta lungo la Riviera del Brenta e sulla quale c'è ancora tanto da scoprire. Approfondiremo un’elegante costruzione del ‘600 appartenuta ai Marcello, poi ai Toniolo (1732), e dal 1786. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie e thread social correlati
Alla scoperta di Villa Ottavia con aperitivo finaleDomenica 31 maggio 2026, sarà possibile visitare Villa Ottavia, una residenza veneta situata lungo la strada che collega Rovolon a Bastia, sul poggio...
Alla scoperta delle dimore storiche: Villa da Ponte a Cadoneghe con aperitivo finaleSabato 11 aprile 2026, si terrà un evento presso Villa Da Ponte a Cadoneghe, una dimora storica situata nel cuore del Graticolato romano.