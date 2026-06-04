Alla scoperta di Villa Todeschini con aperitivo finale

Da padovaoggi.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 13 giugno 2026 si terrà una visita esclusiva a Villa Todeschini, una delle più rappresentative Villa Veneta lungo la Riviera del Brenta. L'evento include un aperitivo finale. La villa, ancora poco conosciuta, si distingue per la sua architettura e il suo stato di conservazione. La visita permette di esplorare gli ambienti interni e scoprire dettagli storici e artistici. L’iniziativa è riservata a un pubblico selezionato.

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Sabato 13 Giugno 2026. Visita in esclusiva ad una villa che rappresenta uno dei più importanti esempi di Villa Veneta lungo la Riviera del Brenta e sulla quale c'è ancora tanto da scoprire. Approfondiremo un’elegante costruzione del ‘600 appartenuta ai Marcello, poi ai Toniolo (1732), e dal 1786. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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