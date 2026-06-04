alea pinar du pre il debutto italiano

A una settimana dall’apertura del nuovo polo dedicato all’ arte contemporanea di Sassuolo, Lart Universe e Dalí Universe hanno inaugurato ’ Venus in Retrograde ’, mostra personale dell’artista internazionale Alea Pinar Du Pre, che espone per la prima volta in Italia. L’esposizione accompagnerà nei prossimi mesi la mostra Avida Dollars, dedicata a Salvador Dalí. Artista affermata sulla scena internazionale, Alea Pinar Du Pre ha realizzato dal 2008 numerose mostre personali negli Stati Uniti, in Europa e in Medio Oriente, oltre a partecipare a importanti collettive negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Europa continentale, Medio Oriente e Asia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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