S tasera alle 21.00 su Rai 2 e RaiPlay va in onda il Golden Gala 2026, ovvero il più grande evento di atletica d’Italia e tappa della Diamond League. Tante le gare in programma allo stadio Olimpico di Roma, tantissime le stelle dell’atletica pronte a sfidarsi. Grande attesa, in casa azzurri, per il ritorno in pista di Marcell Jacobs e della fondista Nadia Battocletti. Nadia Battocletti a Parigi 2024: «Sono molto cresciuta rispetto a Tokyo» X Leggi anche › Nadia Battocletti, è bronzo nei 5000m? La medaglia sfuma ma la sua gara resta un capolavoro Golden Gala 2026: stasera 4 giugno in diretta su Rai 2 e RaiPlay, il programma. Tappa italiana della Diamond League, nonché uno degli eventi più prestigiosi del panorama internazionale dell’atletica leggera, il Golden Gala 2026 sbarca a Roma allo stadio Olimpico per una serata imperdibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Al via oggi il "Golden Gala 2026" di atletica. Tanti gli azzurri in gara come la campionessa Nadia Battocletti e il triplista Andy Diaz

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026 - Alicia Keys canta Empire State of Mind

Notizie e thread social correlati

Quando gareggiano gli italiani al Golden Gala? Gli orari di tutti gli azzurri: Jacobs, Battocletti e Diaz all’assaltoIl Golden Gala 2026 si terrà giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, con la partecipazione di diciotto atleti italiani.

Nadia Battocletti torna in gara dopo l’influenza: test di spessore sui 5000 al Golden GalaNadia Battocletti torna in gara dopo aver avuto l’influenza e ha partecipato a un test sui 5000 metri al Golden Gala.

Temi più discussi: Roma-show: il Golden Gala minuto per minuto; Diamond League 2026 a Roma: le italiane e gli italiani in gara al Golden Gala · Atletica; Atletica paralimpica: Sabatini e Manu guidano le sfide sui 100 metri al Golden Gala Pietro Mennea; Quante stelle a Roma: da Lyles a Jefferson-Wooden, 18 italiani al via.

#Roma #viabilità #Atac Domani sera all’Olimpico il Golden Gala Pietro Mennea, come raggiungere l’evento col il trasporto pubblico x.com

Le nostre popgirls al Golden Gala 2026, celebrando i leader asiatici e delle isole del Pacifico! reddit

Golden Gala Pietro Mennea oggi, quando gareggiano gli italiani: gli orari e dove vederlo in direttaSono 18 gli azzurri che prendono parte all'appuntamento italiano della Diamond League allo Stadio Olimpico. Marcell Jacobs, Nadia Battocletti e Andy Diaz i più attesi ... today.it

Jacobs al Golden Gala: 'Ho ritrovato la via, pronto a rompere il ghiaccio'L'olimpionico Marcell Jacobs si prepara a un atteso ritorno sulle piste italiane. Dopo un periodo di difficoltà, l'atleta è rientrato a Roma in vista del Golden Gala, appuntamento di Diamond League in ... it.blastingnews.com