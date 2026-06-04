Al Real Albergo dei Poveri la mostra Made in Italy | Impresa al Femminile

Notizia in breve

Il 4 giugno, presso il Real Albergo dei Poveri a Napoli, si inaugura la mostra “Made in Italy: Impresa al Femminile”. La esposizione, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzata con la Fondazione Marisa Bellisario e la Federazione Nazionale, segue il successo delle prime tappe nazionali. La mostra si concentra sulle imprese femminili italiane e resterà aperta al pubblico.