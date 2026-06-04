Al PunkFunk le selezioni regionali di Arezzo Wave | sul palco Zurara Limarra Walmus Brothers e Luke Stone
Durante le selezioni regionali di Arezzo Wave al PunkFunk si sono esibiti quattro artisti: Zurara, Limarra, Walmus Brothers e Luke Stone. La serata ha visto le performance di ciascun progetto, con il pubblico presente e la giuria che ha valutato le esibizioni. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra le band e un’opportunità di visibilità nel circuito musicale. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati delle selezioni o sui prossimi passi per i partecipanti.
Una serata, quattro progetti musicali, un palco e la possibilità di trasformare un live in tante nuove opportunità. Venerdì 5 giugno il PunkFunk di Palermo, in via Napoli 810, apre le porte alle selezioni regionali di Arezzo Wave, uno degli appuntamenti più longevi e importanti dedicati alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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