Al PunkFunk le selezioni regionali di Arezzo Wave | sul palco Zurara Limarra Walmus Brothers e Luke Stone

Notizia in breve

Durante le selezioni regionali di Arezzo Wave al PunkFunk si sono esibiti quattro artisti: Zurara, Limarra, Walmus Brothers e Luke Stone. La serata ha visto le performance di ciascun progetto, con il pubblico presente e la giuria che ha valutato le esibizioni. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra le band e un’opportunità di visibilità nel circuito musicale. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati delle selezioni o sui prossimi passi per i partecipanti.