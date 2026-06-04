Al Museo Diocesano la mostra Dna di Arwen | sarà visitabile ogni sabato e domenica di giugno
“Dna”, la nuova personale di Arwen - nome d’arte dell’artista tedesca Beatrice Zervas - approda venerdì 5 giugno alle ore 19 al Museo Diocesano di Caserta all’interno del progetto Hearth: Art Starts Here, ideato e curato da Fabio Maietta. Una presenza internazionale che porta nel cuore della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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Casa dos Portugueses coronata da una cupola e giardino sul tetto, progettata dall'architetto Luis Bellido (1869-1955) e costruita tra il 1919 e il 1922. Conosciuta come luogo di incontro per la popolazione portoghese che vive a Madrid. Centro, Madrid, Spagna reddit