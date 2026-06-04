AI e supercalcolo | la nuova sfida per allerta tsunami e sismi

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un sistema di calcolo urgente mira a ridurre i secondi di risposta durante uno tsunami, migliorando i tempi di allerta. L'AI Factory integrerà tecnologie di intelligenza artificiale e supercalcolo per analizzare rapidamente i dati sismici e identificare segnali di rischio. Questa combinazione consentirà di attivare tempestivamente gli allarmi e coordinare le operazioni di emergenza, riducendo i tempi di intervento e aumentando la precisione delle previsioni.

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Come può l'urgent computing ridurre i secondi critici durante uno tsunami? Quali tecnologie integrerà l'AI Factory per gestire i dati sismici? Perché il Tecnopolo di Bologna diventa il nuovo cuore della sorveglianza? Cosa cambierà concretamente nel sistema IT-alert per la sicurezza nazionale??? In Breve Sinergia tra INGV e CINECA basata su una collaborazione storica di oltre 20 anni Integrazione di AI Factory e progetto IT4LIA presso il Tecnopolo di Bologna Uso dell' . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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