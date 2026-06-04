AI e supercalcolo | la nuova sfida per allerta tsunami e sismi

Notizia in breve

Un sistema di calcolo urgente mira a ridurre i secondi di risposta durante uno tsunami, migliorando i tempi di allerta. L'AI Factory integrerà tecnologie di intelligenza artificiale e supercalcolo per analizzare rapidamente i dati sismici e identificare segnali di rischio. Questa combinazione consentirà di attivare tempestivamente gli allarmi e coordinare le operazioni di emergenza, riducendo i tempi di intervento e aumentando la precisione delle previsioni.