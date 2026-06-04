AI e supercalcolo | la nuova sfida per allerta tsunami e sismi
Un sistema di calcolo urgente mira a ridurre i secondi di risposta durante uno tsunami, migliorando i tempi di allerta. L'AI Factory integrerà tecnologie di intelligenza artificiale e supercalcolo per analizzare rapidamente i dati sismici e identificare segnali di rischio. Questa combinazione consentirà di attivare tempestivamente gli allarmi e coordinare le operazioni di emergenza, riducendo i tempi di intervento e aumentando la precisione delle previsioni.
Come può l'urgent computing ridurre i secondi critici durante uno tsunami? Quali tecnologie integrerà l'AI Factory per gestire i dati sismici? Perché il Tecnopolo di Bologna diventa il nuovo cuore della sorveglianza? Cosa cambierà concretamente nel sistema IT-alert per la sicurezza nazionale??? In Breve Sinergia tra INGV e CINECA basata su una collaborazione storica di oltre 20 anni Integrazione di AI Factory e progetto IT4LIA presso il Tecnopolo di Bologna Uso dell' . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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#rassegnastampa Da Otto: Dalla ricerca UniTo al supercalcolo AI: Streamflow entra in IT4LIA AI Factory con il progetto nato dalla tesi di dottorato del Dr. Colonnelli. https://www.otto.unito.it/it/news/dalla-ricerca-unito-al-supercalcolo-ai-streamflow-entra-it4lia-a facebook
Sono intervenuto al workshop dedicato alle infrastrutture digitali avanzate, all’ #AI e al supercalcolo, in occasione della firma del MoU tra Mihailo Jovanovic, Direttore dell’Ufficio per l’IT del governo serbo ed il Prof. Antonio Zoccoli, Presidente del Centro nazion x.com
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