Agnostic Front in concerto live al Casilino Sky Park

Notizia in breve

I membri storici degli Agnostic Front, Roger Miret e Vinnie Stigma, sono saliti sul palco del Casilino Sky Park per un concerto dal vivo. La band, simbolo del NYHC, ha portato a Roma la loro musica e l’energia di una scena nata tra i quartieri di New York. La performance ha coinvolto il pubblico presente, che ha assistito a un’esibizione che ha ripercorso i brani più noti del gruppo.