Agnostic Front in concerto live al Casilino Sky Park
I membri storici degli Agnostic Front, Roger Miret e Vinnie Stigma, sono saliti sul palco del Casilino Sky Park per un concerto dal vivo. La band, simbolo del NYHC, ha portato a Roma la loro musica e l’energia di una scena nata tra i quartieri di New York. La performance ha coinvolto il pubblico presente, che ha assistito a un’esibizione che ha ripercorso i brani più noti del gruppo.
I padri fondatori del NYHC sbarcano a Roma per ribadire chi ha dettato le regole del gioco. Roger Miret e Vinnie Stigma non portano solo musica, ma l'impatto frontale di una cultura nata tra i blocchi di cemento di New York. Un'esplosione di adrenalina e riff al fulmicotone per chiunque consideri. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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