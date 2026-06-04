Aeroporti di Puglia | nel 2026 superati i 4 milioni di passeggeri vola il traffico internazionale a Bari

Nel 2026, il numero di passeggeri negli aeroporti di Puglia supererà i 4 milioni. Il traffico internazionale a Bari è in aumento, contribuendo alla crescita complessiva. Lo scalo di Bari rappresenta il principale punto di partenza e arrivo per i voli nella regione. La crescita si conferma anche negli altri aeroporti pugliesi, che continuano a registrare incrementi nel numero di passeggeri.

Non si ferma la crescita del traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi, con lo scalo di Bari a fare da traino principale per l'intera rete regionale. Secondo i dati ufficiali diffusi da Aeroporti di Puglia, nei primi cinque mesi del 2026 i passeggeri totali tra arrivi e partenze hanno superato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Puglia, volo verso il record: superati i due milioni di passeggeri

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La Società Esercizio Aeroporti Puglia S.p.A. fu fondata nel 1984 e si occupava della gestione degli scali aeroportuali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. Dal 2006 la ragione sociale è Aeroporti di Puglia S.p.A. x.com

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