Aeroporti di Puglia | nel 2026 superati i 4 milioni di passeggeri vola il traffico internazionale a Bari

Da baritoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2026, il numero di passeggeri negli aeroporti di Puglia supererà i 4 milioni. Il traffico internazionale a Bari è in aumento, contribuendo alla crescita complessiva. Lo scalo di Bari rappresenta il principale punto di partenza e arrivo per i voli nella regione. La crescita si conferma anche negli altri aeroporti pugliesi, che continuano a registrare incrementi nel numero di passeggeri.

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Non si ferma la crescita del traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi, con lo scalo di Bari a fare da traino principale per l'intera rete regionale. Secondo i dati ufficiali diffusi da Aeroporti di Puglia, nei primi cinque mesi del 2026 i passeggeri totali tra arrivi e partenze hanno superato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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