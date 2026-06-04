Aereo caduto tra le case per la morte di Daniel si indaga per omicidio colposo | i punti da chiarire

Notizia in breve

Un aereo si è schiantato tra le case a Valbrembo, causando la morte di un istruttore di volo di 26 anni. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e verificano eventuali responsabilità. Nessun dettaglio sulle circostanze dell’incidente è stato ancora comunicato. La procura ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.