Aereo caduto tra le case per la morte di Daniel si indaga per omicidio colposo | i punti da chiarire
Un aereo si è schiantato tra le case a Valbrembo, causando la morte di un istruttore di volo di 26 anni. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e verificano eventuali responsabilità. Nessun dettaglio sulle circostanze dell’incidente è stato ancora comunicato. La procura ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Bergamo. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti dopo il disastro aereo avvenuto lunedì pomeriggio a Valbrembo, costato la vita al 26enne istruttore di volo Daniel Taino. A coordinare le indagini è il pubblico ministero Raffaella Latorraca, che ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane. L’esame sarà eseguito venerdì 5 giugno dal medico legale dell’ospedale Papa Giovanni Matteo Marchesi, e servirà a restringere il campo delle possibili cause dell’incidente, in particolare escludendo o confermando l’ipotesi di un malore improvviso. Tra gli scenari al vaglio degli investigatori restano quelli di un guasto tecnico, di un difetto di fabbricazione o di un errore umano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Informati prima di scrivere stronzate... La UEFA disse ad entrambe le squadre che la partita si doveva giocare per ordine pubblico e che era caduto un muro e non era successo nulla ecco perché queste immagine lo seppero soltanto quando presero l aereo c x.com
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Aereo caduto a Valbrembo, il mistero dell’ultima manovraIl presidente della Cantor Air: L’aereo doveva atterrare, ma ha eseguito un’altra riattaccata. Daniel, come un figlio. Sul posto gli investigatori dell’Ansv, rimosso il Cessna. ecodibergamo.it