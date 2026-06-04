Addio Christine! Muore la ricercatrice che denunciò gli effetti avversi del vaccino Covid

Una ricercatrice nota per aver segnalato effetti collaterali del vaccino Covid è morta, secondo un messaggio pubblicato come saluto finale. La notizia ha rapidamente circolato sui social e nei canali di informazione più polarizzati. La sua scomparsa ha generato reazioni di cordoglio e discussioni su piattaforme online, con commenti che si sono diffusi in breve tempo.

Un post lasciato come saluto finale. Parole nette, dolorose, che in pochi minuti hanno iniziato a rimbalzare sui social e nei canali più schierati. Nel giro di poche ore, quel messaggio è diventato benzina su un fuoco mai davvero spento: quello della pandemia, dei vaccini, delle accuse e delle paure. Solo dopo, a emergere con chiarezza, la notizia che ha sconvolto molti: è morta a 56 anni Christine Cotton, presentata in alcuni ambienti come una professionista del settore farmaceutico diventata negli anni un riferimento per chi contestava la campagna vaccinale anti-Covid. La notizia che scuote i social: cosa è successo. Secondo quanto riportato da diverse ricostruzioni circolate online, Cotton si sarebbe tolta la vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Addio Christine! Muore la ricercatrice che denunciò gli effetti avversi del CovidÈ deceduta a 56 anni Christine Cotton, ricercatrice nota per aver criticato gli effetti collaterali dei vaccini anti-Covid.

Argomenti più discussi: La scomparsa di Christine Cotton; L’ultimo dato della scienziata Christine Cotton scritto su X; LEGA * CAMERA: COVID, LOIZZO (LEGA): ADDOLORA SUICIDIO COTTON, VERITÀ SU EFFETTI VACCINO; Addio Christine! Muore la ricercatrice che denunciò gli effetti avversi del Covid.

Christine aveva chiesto agli amici di pubblicare dopo la sua morte la sua foto preferita con Marcus x.com

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