Tiziano Costa, nato a Bologna il 29 marzo 1939, è deceduto. È stato un protagonista nel settore dell’editoria e della cultura locale. Rimasto orfano all’età di 13 anni, ha dedicato gran parte della sua vita a questo campo.

Con Tiziano Costa scompare un protagonista della cultura e dell’editoria bolognese. Nato a Bologna il 29 marzo 1939, rimase orfano all’età di 13 anni. Divenuto maggiorenne si dedicò alla pubblicità e realizzò campagne per la FIAT, per la G.D. e per altri marchi industriali e commerciali. La svolta della sua vita avvenne quando, vittima di un gravissimo incidente d’auto in Jugoslavia, si trovò a frequentare ospedali traumatologici. Durante quei lunghi mesi si appassionò alla storia di Bologna leggendo migliaia di pagine di saggi storici e di antiche cronache. Inventò una rivista mensile dal titolo C’era Bologna che si trasformò in una storia della città a fascicoli che scrisse assieme a Oriano Tassinari Clò dando vita ad una preziosa pubblicazione in quattro volumi ricchi di fotografie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio all’editore Tiziano Costa

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