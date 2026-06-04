Addio all’amata coppia della tv chi è il nuovo fidanzato della ballerina

Una ballerina molto nota ha annunciato di aver voltato pagina con il suo partner storico, con cui si era formata una coppia molto seguita in televisione. La stessa ballerina è stata vista recentemente in compagnia di un nuovo compagno, confermando così il suo cambio di relazione. La notizia ha fatto il giro del gossip, attirando l’attenzione dei media e dei fan, che ora seguono con curiosità gli sviluppi della sua vita sentimentale.

Una coppia molto amata sembra essersi detta addio. La famosa ballerina avrebbe un nuovo fidanzato. Le voci che parlano della rottura di una coppia che si è formata nel programma Amici sono sempre più insistenti. Stiamo parlando di Giulia Paeselli e Marcello Sacchetta. La ballerina avrebbe già un nuovo amore. Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta non stanno più insieme. Dopo mesi di voci, sembra essere arrivata una piccola conferma dai segnali sui social network e dalle indiscrezioni di Gabriele Parpiglia. Secondo quanto riportato, la relazione tra i due sarebbe entrata in crisi già da diverso tempo, fino a giungere a una separazione ormai definitiva. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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