Da alcuni giorni si diffonde la voce di una nuova relazione sentimentale di una figura nota nel mondo dello spettacolo. La notizia nasce da indiscrezioni che circolano sui social e si sono diffuse tra fan e addetti ai lavori. Non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme riguardo all’identità del nuovo partner. La coppia precedente della stessa persona non è più insieme, secondo quanto si legge in alcune fonti non ufficiali.

Da giorni nel mondo di gossip e tv circola una voce sempre più insistente, una di quelle indiscrezioni che partono dai social, passano attraverso i segnali più piccoli e finiscono per diventare argomento di discussione tra fan e addetti ai lavori. Al centro ci sarebbe una coppia molto amata dal pubblico, nata sotto i riflettori e poi cresciuta lontano dal clamore, fino alla nascita del figlio Romeo Maria nel 2022. Il legame tra due volti noti del programma di Maria De Filippi, secondo quanto riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, sarebbe arrivato al capolinea già da tempo. Non si tratterebbe dunque di una semplice crisi passeggera, ma di una distanza ormai consolidata, confermata anche da alcuni segnali social che non sono passati inosservati ai fan più attenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Eccola col nuovo amore”. Addio coppia della tv, chi è il fidanzato di lei

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