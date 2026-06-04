AdBlue al posto del gasolio | cosa fare subito e cosa no

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un veicolo ha accidentalmente utilizzato AdBlue invece del gasolio. L’AdBlue, un liquido usato nel sistema anti-emissioni dei motori diesel, non è un carburante. È stato aggiunto nel serbatoio del carburante. Si consiglia di non avviare il motore e di non tentare di rimuovere il liquido da solo. È necessario contattare un meccanico o un professionista per verificare e risolvere la situazione.

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L’inesperienza del primo rabbocco, la stanchezza, una svista. Possono essere tante le ragioni per cui si finisce per mettere AdBlue al posto del gasolio. Malgrado i tappi di dimensione e colore differenti, i due bocchettoni sono spesso troppo vicini, così sbagliare è un attimo. Al di là però della causa, nel momento in cui l’AdBlue è già stato versato nel serbatoio sbagliato, come bisogna comportarsi? L’AdBlue non è un carburante, è un fluido non derivato dal petrolio che consente al sistema Scr dei moderni mezzi a gasolio, siano automobili o veicoli commerciali, di abbattere la concentrazione di ossidi di azoto (NOx) nei gas di scarico. AdBlue è il nome commerciale di una soluzione acquosa di urea al 32,5% necessaria al processo chimico di riduzione selettiva catalitica, il cui acronimo inglese è Scr (Selective Catalytic Reduction). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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