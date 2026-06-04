Ad Amici ho stretto fortissimo la mano a Maria De Filippi perché non ci credevo Le accuse di omofobia a Riccardo Stimolo? Si è scusato è buonissimo C’è la guerra ma siamo speranzosi | parla Elena D’Elia

Elena D’Elia, finalista di “Amici”, ha raccontato di aver stretto la mano a Maria De Filippi durante il programma, perché non ci credeva. Ha anche commentato le accuse di omofobia rivolte a Riccardo Stimolo, affermando che si è scusato e descrivendolo come una persona buona. La cantante ha menzionato che, nonostante la guerra in corso, c’è speranza. Il suo nuovo singolo si intitola “Non è mica fantasia”.

Si intitola “ Non è mica fantasia ” il nuovo singolo di Elena D’Elia, finalista di “ Amici di Maria De Filippi “. L’inedito dà il nome all’Ep, in uscita il 12 giugno nella versione fisica. Com’è stato il post “Amici”? Quando mi sveglio la mattina, mi guardo allo specchio e dico ‘Oddio! In che senso?’. Ancora sono un po’ incredula per tutto quello che ho vissuto. Mi porto tanto dietro i rapporti con tutte le persone che ho ‘coltivato’, ho accudito lì dentro. Mi porto tutte le forti emozioni, perché la bellezza di fare un percorso del genere ti fa vivere una quantità di emozioni folli e tante, concentrate. Qual è il tuo ricordo più intenso? Quando ho preso la maglia dorata della Finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Maria De Filippi.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al Serale di Amici 25 Riccardo Stimolo cerca la redenzione dopo le accuse di omofobia e poca originalitàNel Serale di Amici 25, Riccardo Stimolo si trova a quattro puntate dalla fine del talent show.

“Fui rifiutato a X Factor e ad Amici. Era corretto, l’ho detto anche a Maria De Filippi. Le prime canzoni? Sarebbe ipocrita dire che oggi ho la stessa leggerezza”: Ultimo si raccontaUltimo ha raccontato di essere stato rifiutato sia a X Factor che ad Amici, ammettendo di averlo comunicato anche alla conduttrice di quest’ultimo.

Temi più discussi: Raimondo Todaro sul bacio di Francesca Tocca e il ritorno ad Amici; GF Vip, il futuro di Raimondo Todaro: Pronto a tornare ad Amici se Maria chiama. Francesca Tocca? Non ho visto la performance - Intervista; Amici 25, intervista esclusiva ad Alessio Di Ponzio, vincitore della categoria ballo; Chimica da subito, un legame forte, le dichiarazioni di Gard e Lorenzo Salvetti | La nuova vita dopo Amici.

Amici 25 : vince a sorpresa Lorenzo Salvetti. La finale tra colpi di scena e quell'abbraccio di Maria De Filippi a Emiliano dopo il maloreIl talent show di Canale 5 vede l'ex cantante di X Factor avere la meglio sul ballerino Alessio, dato per favorito. Ecco cosa è successo e cosa ricorderemo (davvero) di questa edizione ... vanityfair.it

Elena D'Amario e le critiche sull'eliminazione freezata ad Amici: Dopo l'abbraccio con Maria, ho capito che era la scelta giustaElena D'Amario a 18 anni era già a New York come prima ballerina della compagnia Parsons Dance Company. Poi è stata allieva nella nona edizione del talent show di Maria De Filippi, è diventata prima ... leggo.it