Ad agosto si è svolta la cena sociale annuale di Avis, presso l’agriturismo Incisa di Selvapiana di Bagno di Romagna, con una partecipazione molto numerosa. Durante l’evento, è stato annunciato l’obiettivo di iscrivere 40 nuovi soci nel 2025. La serata è stata caratterizzata da un clima di amicizia e fratellanza, con la partecipazione di molti volontari e simpatizzanti dell’associazione.

"In una serata di grande partecipazione, amicizia, fratellanza, ha avuto luogo, nei giorni scorsi, la cena sociale annuale Avis, che si è tenuta all’agriturismo Incisa di Selvapiana di Bagno di Romagna". Lo comunica il presidente della sezione comunale Avis di San Piero, Giuseppe Pretolani, che aggiunge: "Mi è doveroso ringraziare tutti i volontari-donatori e i componenti il consiglio direttivo Avis". Presenti anche il vicepresidente Avis provinciale Enrico Vetricini, il presidente Avis Forlì Roberto Malaguti, il presidente Avis Cesena Gualtiero Giunchi, il presidente Avis di Badia Prataglia Luigi Farini, e per il ramo sanitario il dottor Andrea Mazzoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ad agosto torna la festa Avis: "Nel 2025 iscritti 40 nuovi soci"

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