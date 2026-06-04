Acireale aperte le iscrizioni agli asili nido comunali per il 2026 2027
Le iscrizioni agli asili nido comunali di Acireale per l'anno 20262027 sono state aperte. La comunicazione è stata data dal sindaco e dall’assessore alle politiche sociali. Le domande possono essere presentate per i bambini che frequenteranno il prossimo anno scolastico. Le modalità di iscrizione e i termini non sono stati specificati nel comunicato ufficiale. La procedura riguarda esclusivamente i nidi gestiti dal Comune.
Sono aperte le iscrizioni agli asili nido comunali di Acireale per l'anno educativo 20262027. Lo annunciano il sindaco Roberto Barbagallo e l'assessore alle politiche sociali Valentina Pulvirenti.Le strutture interessate sono i nidi "Sacro Cuore" e "San Martino", che accolgono bambini tra i tre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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