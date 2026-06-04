Acireale aperte le iscrizioni agli asili nido comunali per il 2026 2027

Notizia in breve

Le iscrizioni agli asili nido comunali di Acireale per l'anno 20262027 sono state aperte. La comunicazione è stata data dal sindaco e dall’assessore alle politiche sociali. Le domande possono essere presentate per i bambini che frequenteranno il prossimo anno scolastico. Le modalità di iscrizione e i termini non sono stati specificati nel comunicato ufficiale. La procedura riguarda esclusivamente i nidi gestiti dal Comune.