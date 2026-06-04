achille lauro due serate per lui su rai1

A dicembre, sulla rete Rai1, sono previste due serate dedicate ad Achille Lauro. Durante gli eventi, il cantante sarà protagonista di show musicali. La decisione è stata comunicata dall’emittente senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle date precise. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo altre partecipazioni o collaborazioni previste per queste serate.

La Rai ha deciso che Achille Lauro avrà due serate a lui dedicate a dicembre, show musicali di cui lui sarà il protagonista Achille Lauroè l’artista del momento: è uno degli italiani più apprezzati e i suoi concerti sono tutti sold out. Da poco ha lasciato X Factor ma ha scelto la musica e soprattutto progetti più grandi. In pochi sanno che tra questi ci sonodue serate a lui dedicate sulla Rai. Secondo quanto rivelato daDagospia, infatti,Achille Lauro farà due serate show, due grandi concerti che verranno poi trasmessi su Rai 1 a dicembre, prima di Natale e di venerdì. C’è infatti un buco di due settimane che riguarda il palinsesto al venerdì, non appena finisceThe Voice, ci sono due serate vuote (dato cheTale e Quale Showverrà spostato al mercoledì). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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#AchilleLauro avrà uno show in due serate su #Rai1 tra novembre e dicembre, al venerdì, dopo gli speciali sempre in due puntate di #SalDaVinci. #TheVoice di #AntonellaClerici sarà anticipato a ottobre. #TaleeQualeShow di #CarloConti si sposterà al merco x.com

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