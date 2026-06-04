Abusi su suolo pubblico e droga sequestri tra Soccavo e Pianura | un arresto

Tra Soccavo e Pianura, la polizia municipale ha sequestrato due manufatti costruiti illegalmente su suolo pubblico. Durante i controlli, sono state trovate anche sostanze stupefacenti, portando all’arresto di una persona. I sequestri riguardano sia le strutture abusive che le droghe trovate sul posto. Nessun dettaglio su eventuali ulteriori indagini o altri soggetti coinvolti.

Due manufatti abusivi realizzati su suolo comunale sono stati sequestrati dalla polizia municipale napoletana tra Soccavo e Pianura. In uno dei due casi, durante i controlli, gli agenti hanno trovato anche oltre 220 grammi di droga. Una persona è stata arrestata.Il primo intervento è scattato in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Spaccio di droga: maxi sequestro di oltre due tonnellate di cocaina purissima

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