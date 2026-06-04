Un uomo è stato multato dopo aver abbandonato rifiuti in un’area pubblica. Secondo quanto riferito, aveva scaricato un’ingente quantità di spazzatura e si era allontanato senza preoccuparsi di eventuali controlli. Le autorità hanno identificato il responsabile e gli hanno comminato una sanzione. L’episodio si inserisce in un’operazione più ampia di controlli e contrasto all’abbandono illecito di rifiuti.

Terricciola, 4 giugno 2026 – Arriva da un Comune vicino, scarica un ingente quantitativo di rifiuti e riparte convinto di averla fatta franca. Ma il suo gesto incivile non è passato inosservato. È accaduto a Terricciola, in località Stibbiolo. Grazie a un’attenta attività investigativa della polizia municipale, guidata dal comandante Michele Stefanelli, il responsabile è stato individuato e sanzionato. Un risultato che conferma l’efficacia dei controlli messi in campo dall’amministrazione comunale contro chi pensa di poter utilizzare il territorio come una discarica a cielo aperto. L’episodio arriva in un momento particolarmente positivo per Terricciola, che proprio nei giorni scorsi aveva diffuso dati incoraggianti sulla raccolta differenziata e sulla significativa riduzione dei rifiuti indifferenziati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abbandona rifiuti, trovato e multato: “La lotta continua”

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