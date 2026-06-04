Questa sera al Parco del Valentino a Torino torna “Una corsa per Tutti”, momento conclusivo del progetto “Corriamo Insieme” promosso da 1 Caffè Onlus e ASD Maratonabili APS che consiste in una corsa benefica di 6,2 chilometri con partenza e arrivo dal Villino Caprifoglio, sede della Onlus fondata da Luca Argentero e prima realtà digitale nata per sostenere le piccole associazioni no-profit italiane. Allenamenti inclusivi e intensivi hanno caratterizzato il progetto “Corriamo Insieme”, iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione Prosolidar e di ASD Maratonabili APS, con il supporto di 1 Caffè Onlus, in cui un gruppo composto da... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Gazzetta.it - A Torino arriva “Una corsa per Tutti”, che promuove sport, inclusione e comunità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Torino arriva l'autobus a chiamata notturno: basta un'app per prenotarlo

Notizie e thread social correlati

A Torino “Una Corsa per Tutti”: sport, inclusione e comunità per il gran finale di “Corriamo Insieme”A Torino si è svolto il gran finale di “Corriamo Insieme”, con l’evento “Una Corsa per Tutti”.

Leggi anche: Inclusione, contro l’isolamento arriva "Corpo in movimento": sport e relazioni nelle Case della Comunità

Temi più discussi: Torino protagonista della filantropia europea: nel 2027 arriva il Philea Forum; Spintoni, insulti, diffamazione ed estorsione: la lite tra tassisti a Torino arriva in tribunale; A Torino arriva Ape Maia Il Musical: al Parco Dora una serata dedicata alle famiglie; Rockin’1000 Torino.

Mentre in Piemonte l'assessore Gabusi studia una legge per regolamentare la categoria (deviando dalla linea nazionale del partito), da Torino arriva la denuncia di pedinamenti congiunti tra taxi e Polizia Locale. Artusa mette nel mirino la politica x.com

Celik-Juve, arriva una clamorosa decisione: cambia tuttoRetromarcia a sorpresa nell’operazione che avrebbe dovuto portare il laterale della Roma a Torino: ecco la situazione. In casa Juventus continua la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di ... calciomercato.it

Arriva a Torino Insieme per il futuro delle imprese, roadshow Cdp-ConfindustriaTORINO (ITALPRESS) – Il roadshow di Cassa Depositi e Prestiti fa tappa a Torino. Dopo gli eventi di Roma, Cagliari, Bologna, Firenze e Bari, infatti, il Gruppo controllato dal Ministero delle Finanze ... iltempo.it