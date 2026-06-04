A Surbo il 6 giugno la fisica sognante del professor Benuzzi
Il 6 giugno 2026 alle 20:00 si terrà a Surbo uno spettacolo-conferenza intitolato “Fisica Sognante” nel cortile della scuola primaria “Vincenzo Ampolo”. L’evento sarà condotto dal professor Federico Benuzzi, docente di Matematica e Fisica, attore e divulgatore scientifico. La manifestazione combina aspetti scientifici e teatrali, offrendo una presentazione che unisce divulgazione e intrattenimento. L’evento è aperto al pubblico e si svolge all’aperto nel cortile della scuola.
La scienza che emoziona, il teatro che ispira!Sabato 6 giugno 2026, alle ore 20:00, nel cortile della Scuola Primaria “Vincenzo Ampolo” di Surbo, si terrà lo spettacolo–conferenza “Fisica Sognante” con il professor Federico Benuzzi, docente di Matematica e Fisica, attore e divulgatore scientifico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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