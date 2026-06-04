A Surbo il 6 giugno la fisica sognante del professor Benuzzi

Notizia in breve

Il 6 giugno 2026 alle 20:00 si terrà a Surbo uno spettacolo-conferenza intitolato “Fisica Sognante” nel cortile della scuola primaria “Vincenzo Ampolo”. L’evento sarà condotto dal professor Federico Benuzzi, docente di Matematica e Fisica, attore e divulgatore scientifico. La manifestazione combina aspetti scientifici e teatrali, offrendo una presentazione che unisce divulgazione e intrattenimento. L’evento è aperto al pubblico e si svolge all’aperto nel cortile della scuola.