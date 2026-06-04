30° nelle aule scolastiche il Cub | Prima di chiedere chiusure estive più corte si pensi agli impianti di climatizzazione

In diverse scuole di Pisa e provincia, le aule si sono raggiunte temperature africane durante i giorni più caldi degli ultimi mesi. Il Cub ha sottolineato che, prima di proporre chiusure estive più brevi, si dovrebbe considerare lo stato degli impianti di climatizzazione. La diffusione del caldo intenso ha reso difficile il mantenimento di un ambiente scolastico confortevole e sicuro per studenti e insegnanti.

A scuola con temperature africane. E' la situazione, denunciata da Cub, che si è verificata nei giorni scorsi in diverse scuole di Pisa e provincia a causa dell'ondata di calore che ha colpito gran parte d'Italia, e anche la Toscana, a partire dalla fine di maggio."Il microclima è un annoso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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