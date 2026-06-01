E’ morta Claudia Cardinale | da ‘Il Gattopardo’ a ‘La ragazza con la valigia’ il cinema che entra ancora nelle aule scolastiche

La morte di Claudia Cardinale, avvenuta il 23 settembre 2025 a Nemours, in Francia, chiude una delle stagioni più significative del cinema italiano del Novecento. Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, l’attrice ha attraversato oltre mezzo secolo di storia cinematografica lavorando con registi come Luchino Visconti, Federico Fellini e Sergio Leone, lasciando un patrimonio culturale che continua a essere oggetto di studio anche nelle scuole. Il Gattopardo di Luchino Visconti, tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, rappresenta uno dei casi più frequenti di confronto tra testo letterario e trasposizione cinematografica. Il film viene spesso proposto agli studenti per approfondire il processo di unificazione nazionale e le trasformazioni sociali della Sicilia ottocentesca. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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