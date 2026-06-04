Una coalizione di esperti e sostenitori della salute globale chiede a FIFA di interrompere la collaborazione con Coca-Cola entro il 2030. La richiesta è stata presentata attraverso un comunicato stampa a New York il 4 giugno 2026. La campagna si basa sulla volontà di limitare la promozione di bevande zuccherate durante eventi sportivi internazionali. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali da parte di FIFA o Coca-Cola.

NEW YORK, June 4, 2026 PRNewswire — A formidable coalition of global health experts and advocates is demanding FIFA commit to ending its partnership with Coca-Cola by 2030. The Kick Big Soda Out movement first targeted FIFA during the 2025 Club World Cup in the United States—where campaigners accused Coca-Cola of sportswashing its health and environmental harms across stadiums, broadcasts and social media. FIFA did not act. Now, with the full World Cup arriving on the same home turf, the pressure has intensified. The tension could not be more visible. Co-hosting nations Canada and Mexico have enacted front-of-package warning labels on products with excess sugar, salt and fat—and Mexico has led the way on health taxes on sweetened beverages, along with the Canadian provinces of Newfoundland and Labrador. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - 2026 World Cup: Global Health Leaders Demand FIFA End its Coca-Cola Partnership – Vital Strategies

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