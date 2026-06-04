Il 2 giugno, un’attrice ha partecipato a un evento pubblico senza menzionare il Colle, lasciando intendere un’assenza di riferimenti ufficiali o dichiarazioni specifiche riguardo alla ricorrenza. La stessa ha precedentemente recitato in un film in cui si affrontava il tema del futuro e della memoria, ma non ha fatto cenno a questioni legate alla celebrazione nazionale. La sua presenza si è limitata a un impegno personale, senza interventi pubblici o dichiarazioni sul significato della giornata.

Ho visto a suo tempo il film di Paola Cortellesi, “C’è ancora domani”, mi è piaciuto. Non ho pregiudizi. Anche per un ingrediente astuto che colpisce al cuore le generazioni d’antan: la nostalgia; che, con l’uso accorto del bianco e nero, non risparmia nessuno, nemmeno le generazioni che “ricordano col cuore” un tempo che non hanno vissuto. È stata un’opera prima di tutto rispetto, anche se non ne ho condiviso le forzature. E ne ho scritto. L’opera seconda, Paola l’ha realizzata il 2 giugno, alla festa serale dell’80° anniversario della Repubblica, con uno storytelling confesso: celebrare la liberazione anti-patriarcale delle donne, osannando la conquista del diritto di voto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - 2 giugno, Cortellesi e l’amnesia sul Colle

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