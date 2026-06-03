Zerocalcare ha rifiutato un’offerta di un’azienda produttrice di fazzoletti, che prevedeva una somma molto elevata. L’artista ha scelto di non accettare l’offerta, senza specificare i motivi ufficiali. La decisione ha attirato l’attenzione, considerando l’importo proposto. La vicenda mette in luce come alcune scelte possano andare oltre il semplice guadagno e riflettere valori personali.

Nella vita ci sono offerte che possono cambiare una carriera ed altre che mettono alla prova la coerenza personale. Zerocalcare, uno dei fumettisti italiani più popolari degli ultimi anni, ha rivelato di aver rinunciato a una proposta commerciale estremamente redditizia da parte di un’azienda produttrice di fazzoletti usa e getta. Il fumettista ha condiviso questo simpatico aneddoto durante una lunga intervista concessa al podcast Il Basement (BSMT) di Gianluca Gazzoli, pochi giorni dopo il lancio della sua nuova serie animata Due Spicci su Netflix. E secondo quanto raccontato dall’autore romano, il successo ottenuto con i suoi libri e con le produzioni animate ha attirato nel tempo l’interesse di numerose multinazionali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Zerocalcare rifiuta una cifra enorme da un’azienda di fazzoletti: il motivo fa sorridere

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