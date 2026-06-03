YouTopic Fest 2026 | quattro giorni disarmanti per custodire la scintilla dell’umano
Dal 4 al 7 giugno si terrà a Rondine la decima edizione di YouTopic Fest, il festival internazionale dedicato al tema del conflitto. L’evento durerà quattro giorni e coinvolgerà partecipanti provenienti da vari paesi. La manifestazione si concentrerà su discussioni, incontri e attività legate alle tematiche della guerra, della pace e del dialogo tra culture diverse. La manifestazione si svolge in un luogo noto per la sua vocazione alla risoluzione dei conflitti.
In arrivo la decima edizione di YouTopic Fest, il Festival internazionale sul conflitto, che si svolgerà a Rondine dal 4 al 7 giugno. Uno spazio di incontro e confronto per mettersi in gioco nella relazione a partire dalla condivisione delle esperienze dei giovani di Rondine che ogni giorno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
YouTopic Fest 2026: a Rondine linquietudine diventa la spinta per costruire la pace
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