Notizia in breve

Dal 4 al 7 giugno si terrà a Rondine la decima edizione di YouTopic Fest, il festival internazionale dedicato al tema del conflitto. L’evento durerà quattro giorni e coinvolgerà partecipanti provenienti da vari paesi. La manifestazione si concentrerà su discussioni, incontri e attività legate alle tematiche della guerra, della pace e del dialogo tra culture diverse. La manifestazione si svolge in un luogo noto per la sua vocazione alla risoluzione dei conflitti.