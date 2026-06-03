XX River film festival a Padova ecco il programma 2026
Dal 24 maggio al 26 giugno, il River film festival anima vari luoghi di Padova con proiezioni di cortometraggi indipendenti provenienti da tutto il mondo. La rassegna, dedicata all’eclettismo del cinema breve, presenta una selezione di film che vengono mostrati in diverse location cittadine. La manifestazione si svolge per oltre un mese, coinvolgendo spazi pubblici e culturali del centro storico.
Anche quest'anno dal 24 maggio al 26 giugno diversi luoghi della città vengono animate dal River film festival, un festival che celebra l’eclettismo del cinema corto indipendente internazionale.Leggi il programma 2026Anche quest’anno i film selezionati saranno proiettati sullo schermo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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