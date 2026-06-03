Come cambia l'estetica del trio dopo il loro primo album?. Quali temi sociali nasconde la nuova colonna sonora dance?. Chi interpreta i tre membri del gruppo musicale TRIANGLE?. Perché il look Y2K è fondamentale per la loro rinascita?.? In Breve Il secondo disco Shout It Out mescola tracce dance e temi ambientali.. Kang Dong-won interpreta il leader Hyun Woo con capelli argentati e visiera.. Um Tae Goo interpreta il rapper Sang Gu con giacche oversize metalliche.. Park Ji Hyun interpreta Do Mi con look girl-crush e trucco marcato.. Kang Dong-won e Park Ji Hyun svelano il nuovo look cyber per il film Wild Sing. Le nuove immagini concettuali di Wild Sing presentano Kang Dong-won, Um Tae Goo e Park Ji Hyun in un’estetica retro-futurista che anticipa l’uscita nelle sale prevista per questo 3 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wild Sing: il trio TRIANGLE svela un look cyber in stile Y2K

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