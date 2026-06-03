Da venerdì a domenica, l’area archeologica e l’anfiteatro di Luni ospitano il progetto Lvnensia. L’evento prevede attività tra le ’tabernae’ e ’castra legionis’, con visite guidate e rappresentazioni storiche. Sono stati allestiti spazi dedicati a esposizioni e laboratori, aperti al pubblico durante tutto il fine settimana. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti, senza incidenti segnalati.

Da venerdì’ a domenica nella cornice dell’area archeologica e dell’anfiteatro di Luni torna “Progetto Lvnensia”, la VI Rievocazione storica di epoca romana organizzata dall’associazione “Amici di Luni”, con il patrocinio della Città di Luni e la collaborazione della Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria e delle realtà culturali e associative del territorio. L’evento valorizza la memoria dell’antica colonia romana di Luna attraverso un percorso immersivo tra ricostruzioni storiche, accampamenti, tabernae, laboratori, spettacoli, incontri culturali e degustazioni ispirate all’antichità. Figuranti, artigiani, legionari, gladiatori, mercanti e rievocatori animeranno l’area archeologica, con la partecipazione di gruppi storici provenienti da diverse realtà associative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Weekend con il progetto Lvnensia. Tra ’tabernae’ e ’castra legionis’

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