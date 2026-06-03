La campionessa ha dichiarato di voler smettere con il tennis. A pochi scambi dalla vittoria, sembrava vicina a qualificarsi per il Roland Garros, ma ha interrotto il match dicendo: “Voglio lasciare il tennis adesso”. La giocatrice ha lasciato il campo senza ulteriori commenti. La partita si è fermata bruscamente, lasciando il pubblico sorpreso. La decisione è stata comunicata subito dopo l’interruzione improvvisa.

Sembrava avere la partita in pugno, a pochi scambi da una vittoria che l’avrebbe avvicinata ulteriormente al sogno di conquistare finalmente il Roland Garros. Poi qualcosa si è spezzato. Punto dopo punto, game dopo game, Aryna Sabalenka ha visto sfuggirle il controllo del match fino a crollare in modo clamoroso sotto i colpi di una Diana Shnaider sempre più sicura e aggressiva. La sconfitta è maturata in maniera sorprendente. Dopo aver conquistato il primo set e aver raggiunto il vantaggio di 4-1 nel secondo con due break di margine, la numero uno del mondo sembrava ormai lanciata verso il successo. Invece la partita ha preso una piega inattesa: dal 5-3 del secondo parziale, Sabalenka ha perso ben dieci game consecutivi, permettendo alla sua avversaria di ribaltare completamente l’incontro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Voglio lasciare il tennis adesso”: le parole della campionessa scioccano tutti

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