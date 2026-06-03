Vlahovic alla Continassa | è andato in scena l’incontro per il rinnovo Ultime – VIDEO

Vlahovic è stato alla Continassa per un incontro riguardante il rinnovo del contratto. La riunione si è svolta recentemente e ha coinvolto gli interlocutori delle parti interessate. Non sono stati forniti dettagli sui risultati dell'incontro o sui tempi di eventuali decisioni. La visita si è concentrata esclusivamente sulla trattativa per il prolungamento contrattuale dell’attaccante. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa al momento.

di Marco Baridon Vlahovic alla Continassa: è andato in scena l’incontro per il rinnovo dell’attaccante serbo. Il suo futuro in bianconero è appeso a un filo. (inviato alla Continassa) – Come da programma, Dusan Vlahovic questa mattina è passato dalla Continassa per incontrare la dirigenza della Juventus insieme al suo entourage, guidato dal padre Milos. In ballo c’è il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: mancano infatti appena 27 giorni prima dello svincolo a parametro zero. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’amministratore delegato Damien Comolli, insieme a Giorgio Chiellini e al ds Ottolini, ha messo sul tavolo l’ultimo decisivo ultimatum: un prolungamento di uno o due anni a 6 milioni di euro più bonus, cifra che di fatto dimezzerebbe l’attuale ingaggio del bomber serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Vlahovic–Juve: nuovo incontro! Prima offerta sul tavolo

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