Viticoltura | la Cia propone un piano per il prezzo delle uve

La Cia propone un piano per stabilizzare i prezzi delle uve, includendo misure come la promozione della vendemmia verde e il blocco dei nuovi impianti. La vendemmia verde, che consiste nel raccogliere le uve prima della maturazione completa, viene suggerita come una strategia per salvaguardare il valore del prodotto. Contestualmente, si chiede di limitare l’espansione delle nuove colture per evitare un eccesso di offerta che potrebbe deprimere i prezzi.

Come può la vendemmia verde salvare il prezzo delle uve?. Quali misure specifiche propone la Cia per bloccare i nuovi impianti?. Perché il caso del Vermouth Torino mette a rischio l'identità locale?. Cosa rischia la tenuta sociale dei territori piemontesi senza questi interventi?.? In Breve Incontro con l'assessore Bongioanni previsto per il 10 giugno in Piemonte. Proposta vendemmia verde con contributi forfettari per ettaro di produzione azzerata. Limite uve aromatiche fissato tra il 3 e il 5 per cento totale. Richiesta estirpo vigneti e sospensione nuovi impianti per gestire esuberi. La battaglia per il valore delle uve: la Cia presenta le proposte per salvare la viticoltura piemontese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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