Virus Ebola la Regione recepisce la direttiva ministeriale | i viaggiatori devono comunicare il rientro dai Paesi a rischio

I viaggiatori che rientrano dai Paesi a rischio Ebola devono comunicare il loro rientro alle autorità sanitarie. La Regione Emilia-Romagna ha adottato una circolare che recepisce le disposizioni dell’ordinanza ministeriale del 29 maggio, riguardanti le procedure di sorveglianza sanitaria e le misure di prevenzione. Le regole sono state aggiornate per monitorare eventuali casi di contagio e garantire la sicurezza pubblica.

La Regione Emilia-Romagna ha recepito con una specifica circolare le indicazioni contenute nell’ordinanza ministeriale pubblicata lo scorso 29 maggio riguardo le “Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla malattia da virus Ebola”.È previsto un obbligo di dichiarazione e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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