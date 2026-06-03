Violento scontro tra due auto sulla strada provinciale | intervengono i vigili del fuoco
Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente questa mattina sulla strada provinciale 52 tra Francavilla Fontana e San Marzano di San Giuseppe. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.
FRANCAVILLA FONTANA - Un violento impatto fra due auto si è verificato stamattina (mercoledì 3 giugno) sulla strada provinciale 52 che collega Francavilla Fontana a San Marzano di San Giuseppe (Taranto). Coinvolte una Lancia Ypsilon e una Hyundai. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
VIOLENTO SCONTRO SULLA PROVINCIALE: MORTO 30ENNE
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