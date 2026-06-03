Viola il foglio di via | 40enne denunciato dalla Polizia Locale di Frosinone

Da frosinonetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un controllo stradale, gli agenti della Polizia Locale di Frosinone hanno scoperto che un uomo di 40 anni aveva violato il foglio di via. L’uomo è stato denunciato a piede libero. L’accertamento si è svolto senza incidenti, ma l’inosservanza delle disposizioni ha portato alla denuncia. La polizia ha confermato di aver agito in base alle norme previste. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla situazione o sulle motivazioni del provvedimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un normale accertamento stradale si è trasformato in una denuncia a piede libero grazie all'intuito e alla prontezza degli agenti della Polizia Locale di Frosinone. Nei giorni scorsi, nel corso dei consueti servizi di presidio del territorio, una pattuglia ha intercettato e fermato un veicolo in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Viola il foglio di via da Frosinone: denunciato dalla poliziaUn uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver violato il Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone.

Temi più discussi: Frosinone, viola il foglio di via e tenta di rubare salumi al supermercato: due denunce; Controlli al concerto di Vasco Rossi: due denunciati per vendita di prodotti contraffatti; Como, promozioni irregolari dei tour turistici: 3 sanzionati sul lungolago; Ebola, caso sospetto trasferito all'ospedale di Cagliari: accertamenti in corso.

Tentata truffa dello specchietto a una donna, chiesti 400 euro: il questore di emette due fogli di via obbligatori da Ancona per 3 anniANCONA - Tentata truffa dello specchietti, il questore di Ancona ha emesso due fogli di via obbligatori dal capoluogo nei confronti di un uomo ed una donna, di circa 20 anni, residenti fuori Regione. corriereadriatico.it

Truffe agli anziani, la polizia stana due pregiudicati 25enni: per loro il foglio di viaFabriano (Ancona), 21 novembre 2025 – Truffe agli anziani: beccati in due dalla polizia. Il questore della provincia di Ancona ha emesso due fogli di via obbligatori da Fabriano nei confronti di due ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web