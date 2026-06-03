Viola il foglio di via | 40enne denunciato dalla Polizia Locale di Frosinone
Durante un controllo stradale, gli agenti della Polizia Locale di Frosinone hanno scoperto che un uomo di 40 anni aveva violato il foglio di via. L’uomo è stato denunciato a piede libero. L’accertamento si è svolto senza incidenti, ma l’inosservanza delle disposizioni ha portato alla denuncia. La polizia ha confermato di aver agito in base alle norme previste. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla situazione o sulle motivazioni del provvedimento.
Un normale accertamento stradale si è trasformato in una denuncia a piede libero grazie all'intuito e alla prontezza degli agenti della Polizia Locale di Frosinone. Nei giorni scorsi, nel corso dei consueti servizi di presidio del territorio, una pattuglia ha intercettato e fermato un veicolo in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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