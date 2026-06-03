Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, è uscito dalla terapia intensiva dopo essere stato ferito durante i disordini prima del derby Torino-Juventus il 24 maggio. Il tifoso, originario del Piemonte e residente a Milano, ha lasciato la rianimazione, ma la prognosi resta riservata. Nessun dettaglio è stato reso noto sulle sue condizioni attuali o sulle circostanze precise dell’incidente.

Milano, 3 giugno 2026 - Sta meglio ed è uscito dalla terapia intensiva il tifoso bianconero Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, originario del Piemonte e che vive a Milano, rimasto gravemente ferito durante i disordini scoppiati prima del derby Torino-Juventus, il 24 maggio. Le condizioni di Marco. Dimesso dalla terapia intensiva è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria di Neurochirurgia, diretto dal professor Diego Garbossa. Continua costante la fase di miglioramento, anche dal punto di vista del quadro neurologico. L'uomo parla e muove regolarmente tutti gli arti, ma per ora la prognosi resta riservata. "Non ricordo da chi e come sono stato colpito". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viking juventino ferito, Marco Leonardo Basoccu è uscito dalla Rianimazione ma la prognosi resta riservata

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Chi è Basoccu, tifoso ferito al derby Torino-Juve: colpito alla testa, è in prognosi riservata

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