Un tifoso di 36 anni è stato colpito alla testa da una bottiglia durante i disordini nel derby Torino-Juventus e si trova in prognosi riservata in terapia intensiva. È un commercialista e si trova ricoverato nell'ospedale Molinette di Torino. La polizia sta indagando sull'incidente avvenuto prima della partita. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'accaduto.

Resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Molinette di Torino, il tifoso juventino rimasto gravemente ferito nei disordini scoppiati ieri prima del derby della Mole tra Torino e Juventus. Il ferito si chiama Marco Leonardo Basoccu, di professione commercialista. Chi è Marco Basoccu, come sta L'uomo, di 36 anni, nato a Torino e residente a Milano, ha riportato un trauma cranico giudicato severo dai sanitari, provocato da un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico all'ospedale Molinette di Torino. Mentre i... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Marco Basoccu, chi è il tifoso ferito nel derby Torino-Juventus: commercialista, 36 anni, colpito alla testa da una bottiglia. È in prognosi riservata

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È ricoverato al Molinette di Torino il tifoso colpito alla testa prima del derby

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Derby Torino-Juventus nel caos: tifoso ferito gravemente, è in prognosi riservataUn tifoso è rimasto gravemente ferito durante gli scontri avvenuti prima del derby tra Torino e Juventus, rimanendo in prognosi riservata.

Temi più discussi: I tifosi della Juve davanti alle Molinette; L’ultrà ferito è in prognosi riservata. L’accusa del padre: Colpito da un lacrimogeno; Derby di Torino, ecco chi è l'ultras ferito (e perché Spalletti accusa il Toro); Come sta il tifoso ferito prima del derby di Torino. La questura: colpito da una bottiglia.

Auguriamo una pronta guarigione a Marco,il tifoso bianconero rimasto ferito. Si chiama Marco Leonardo Basoccu, ha 36 anni e di mestiere fa il commercialista il tifoso ferito ieri prima del derby tra Torino e Juventus. Alle 23.30 di ieri si è concluso all’ospedale x.com

La sua faccia…. Chi è Marco, il tifoso juventino che lotta per sopravvivere. TerribileRestano stabili ma ancora molto delicate le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso di 36 anni rimasto gravemente ferito durante gli scontri avvenuti nel pomeriggio prima del derby tra Torino ... thesocialpost.it

Marco Basoccu, 36 anni, juventino dei Viking di Milano: chi è il tifoso che lotta per sopravvivereCommercialista, è ricoverato alle Molinette: è stata con ogni probabilità una bottiglia a colpirlo durante gli scontri prima del derby torinese. Un amico: L’ho visto cadere a faccia in giù ... msn.com