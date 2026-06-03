Sasom e ALA si sono fuse, creando un nuovo gruppo che serve 385.000 cittadini in 33 Comuni. La fusione riguarda il settore dei servizi ambientali nel Sud-Ovest Milanese, segnando un consolidamento nel settore dell’igiene urbana. La nuova realtà opererà sul territorio con l’obiettivo di gestire i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La fusione è stata approvata dalle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Sasom si fonde con ALA: nasce un gruppo al servizio di 385 mila cittadini in 33 Comuni. Un importante passo avanti nel settore dei servizi ambientali del Sud-Ovest Milanese. La Sasom (Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese), che gestisce il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana in undici Comuni dell’area, confluirà in ALA, dando vita a una realtà più ampia e strutturata, in grado di operare su 33 Comuni e servire una popolazione complessiva di circa 385 mila residenti. L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di consolidamento industriale di ALA. Con la fusione entreranno nel nuovo perimetro aziendale gli undici Comuni precedentemente gestiti da Sasom: Basiglio, Binasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Noviglio, Rognano, Rosate, Vermezzo con Zelo, Vernate e Zibido San Giacomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via libera alla fusione di Sasom e ALA. Nasce il colosso dell’igiene urbana

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