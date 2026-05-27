milano al via integrazione di sasom in ala

È iniziata l'integrazione di Sasom, la Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese, in Aemme Linea Ambiente, società interamente pubblica che si occupa di servizi ambientali. La fusione coinvolge le due aziende e riguarda l’unificazione delle attività di gestione dei servizi ambientali nella zona sud-ovest di Milano. La procedura è stata ufficialmente avviata e si inserisce in un processo di consolidamento tra le società pubbliche del settore.

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - Al via l'integrazione di Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese (Sasom) in Aemme Linea Ambiente (Ala), società interamente pubblica attiva nella gestione dei servizi ambientali. L'atto di acquisizione e fusione di Sasom è stato sottoscritto oggi a Gaggiano, nel Milanese. L'operazione, approvata dall'assemblea dei soci lo scorso 27 aprile - viene sottolineato da Ala in una nota - rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di consolidamento industriale di Ala e consente alla società di ampliare il proprio perimetro operativo a 33 Comuni e a circa 385mila abitanti serviti, attraverso l'integrazione degli undici territori del Sud-Ovest Milanese precedentemente gestiti da Sasom: Basiglio, Binasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Noviglio, Rognano, Rosate, Vermezzo con Zelo, Vernate e Zibido San Giacomo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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