Nel comune di Verrès, nel Tempio dei Due Cuori, si sono svolte preghiere pubbliche con la partecipazione di un gruppo di fedeli, nonostante un divieto ufficiale. Sui pilastri di cemento del magazzino, sono apparse scritte e simboli che sembrano essere stati lasciati da un partecipante. Il Vescovo ha emesso un’ordinanza che vieta le riunioni nel salone dell’edificio, motivando la decisione con ragioni di sicurezza e rispetto delle norme.

Cosa è apparso sui pilastri di cemento trasformando il magazzino?. Perché il Vescovo ha vietato ufficialmente le riunioni nel salone?. Come spiegano gli esperti le vibrazioni energetiche rilevate nel luogo?. Quali riti vengono eseguiti nonostante le accuse di sacrilegio canonico?.? In Breve Aristide Viero ha rilevato alte vibrazioni energetiche presso il magazzino di Verrès.. Incontri previsti per i sabati 6 e 20 giugno dalle 18:00 alle 19:30.. Circa venti persone hanno partecipato alla riunione del 23 maggio scorso.. Franco Lovignana accusa Jerusel di simulare l'adorazione eucaristica senza autorizzazione.. Verrès, la preghiera nel magazzino di Jerusel continua nonostante il divieto del Vescovo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verrès, preghiere nel Tempio dei Due Cuori: Jerusel sfida il Vescovo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Verrès, il Vescovo denuncia un luogo di culto non autorizzatoA Verrès, un vescovo ha segnalato la presenza di un luogo di culto non autorizzato che viene utilizzato per celebrazioni simulate.

Napoli, avviato nel pomeriggio di ieri l’esame dei due cuori di Domenico CaliendoNel pomeriggio di ieri è iniziato presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari l’esame dei due cuori appartenenti a Domenico Caliendo.

Si parla di: Verrès, al Tempio Due Cuori di Dio solo incontri di preghiera; Le preghiere proseguono due volte al mese nel Tempio dei Due Cuori di Dio a Verrès.