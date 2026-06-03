Una frana ha interessato via Dante Alighieri a Brendola a causa delle intense piogge che hanno colpito il Veneto. Nel Polesine sono stati impiegati oltre 100 soccorritori per intervenire a seguito di raffiche di vento e allagamenti. La situazione nel territorio è critica, con danni strutturali segnalati e strade allagate. Le allerte meteo rimangono attive, mentre le autorità monitorano le aree più colpite.

Come può un nubifragio trasformare via Dante Alighieri in una zona pericolosa?. Quali sono i danni strutturali causati dalle raffiche di vento nel Polesine?. Come si interpretano i segnali radar per evitare danni economici irreversibili?. Perché la saturazione del terreno ha innescato il movimento franoso a Brendola?.? In Breve Frana di 50 metri in via Dante Alighieri a Brendola con chiusura viabilità.. Oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco tra Alto e Medio Polesine.. Vento causa danni a tetti e alberi pericolanti nel territorio di Rovigo.. Operazioni di ripristino e monitoraggio proseguono mercoledì 03 giugno 2026.. Fenomeni meteorologici estremi in Veneto: frane e allagamenti colpiscono il vicentino e il Polesine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto sotto la pioggia: frana a Brendola e 100 soccorsi nel Polesine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lombardia sotto la pioggia: 430 soccorsi, Varese nel mirino del maltempoLa Lombardia ha ricevuto circa 430 interventi di soccorso a causa delle intense piogge che hanno colpito la regione, con Varese tra le zone più...

Veneto sotto la tempesta: 90 soccorsi tra Verona e il VenezianoUna forte ondata di maltempo ha colpito il Veneto, portando a circa 90 interventi di soccorso tra le province di Verona e del Veneziano.

Temi più discussi: Maltempo, grandinate intense e pioggia forte (VIDEO): l'allerta diventa arancione in Veneto; Inizio giugno col maltempo: allerta gialla per otto regioni; Pioggia, vento e grandine: alberi caduti e allagamenti nell'opitergino; Dopo il caldo sopra la media, temporale e grandine nel Veronese.

Italia sotto la tempesta, piogge intense e venti forti: ecco doveL'Italia nella morsa del maltempo con piogge intense e forti venti. Ecco dove la nuova perturbazione colpirà nelle prossime ore. meteo.it

Meteo in Veneto, le previsioni per giovedì 14 maggio: allerta maltempo, in arrivo pioggia e forti ventiFino a sabato generale instabilità. Le temperature resteranno sotto la media e oscilleranno in pianura tra una minima di 10 gradi e una massima di 16 ... corrieredelveneto.corriere.it