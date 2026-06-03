Veneto sotto la pioggia | frana a Brendola e 100 soccorsi nel Polesine

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una frana ha interessato via Dante Alighieri a Brendola a causa delle intense piogge che hanno colpito il Veneto. Nel Polesine sono stati impiegati oltre 100 soccorritori per intervenire a seguito di raffiche di vento e allagamenti. La situazione nel territorio è critica, con danni strutturali segnalati e strade allagate. Le allerte meteo rimangono attive, mentre le autorità monitorano le aree più colpite.

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Come può un nubifragio trasformare via Dante Alighieri in una zona pericolosa?. Quali sono i danni strutturali causati dalle raffiche di vento nel Polesine?. Come si interpretano i segnali radar per evitare danni economici irreversibili?. Perché la saturazione del terreno ha innescato il movimento franoso a Brendola?.? In Breve Frana di 50 metri in via Dante Alighieri a Brendola con chiusura viabilità.. Oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco tra Alto e Medio Polesine.. Vento causa danni a tetti e alberi pericolanti nel territorio di Rovigo.. Operazioni di ripristino e monitoraggio proseguono mercoledì 03 giugno 2026.. Fenomeni meteorologici estremi in Veneto: frane e allagamenti colpiscono il vicentino e il Polesine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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