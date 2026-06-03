Vela record di iscritti all' Around Capri 2026 | assegnato il Trofeo FenImprese
Si è conclusa nel Golfo di Salerno, con la cerimonia di premiazione presso il Marina d'Arechi, l'edizione 2026 della regata costiera "Around Capri". L'evento sportivo, inserito nel calendario della Federazione Italiana Vela, ha registrato quest'anno il record storico di partecipazione con 18. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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