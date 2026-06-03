Barbara De Santi ha commentato le sue recenti esperienze nel programma, affermando che le parole di un suo ex corteggiatore sono state prive di sentimento. Ha dichiarato di non voler più soffrire per questa persona, aggiungendo che non merita il suo dolore. La donna ha espresso delusione per il comportamento dell’uomo, sottolineando che le sue parole sono state fredde e prive di autenticità. Non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo alle circostanze specifiche di quanto accaduto.

Barbara De Santi non è riuscita a trovare la sua anima gemella nell'edizione di Uomini e Donne che si è appena conclusa, si rimetterà in gioco a settembre nel dating show di Maria De Filippi? In un'intervista che ha rilasciato recentemente al Magazine di Uomini e Donne ha rivelato che non è più motivata a conoscere altri uomini perché li trova filosofici, egoriferiti o non sinceri. In trasmissione aveva manifestato un forte interesse per Massimo Cipollini, lui però l'ha molto delusa e umiliata con il suo comportamento. Riferendosi alla delusione provata a causa sua ha però detto che in passato avrebbe reagito chiudendosi in camera a piangere, adesso quando si guarda allo specchio vede invece una donna alla quale non manca nulla e che vale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Barbara De Santi contro Massimo: “Parole senza sentimento, non merita la mia sofferenza”

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