La Commissione europea ha annunciato mercoledì 27 maggio un piano per rafforzare gli aiuti umanitari, impegnandosi a mantenere il ruolo di donatore affidabile in un sistema globale sotto pressione. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno deciso di ridurre i fondi destinati all’assistenza umanitaria, tagliando le risorse disponibili. La comunicazione di Bruxelles evidenzia le strategie per migliorare l’efficacia degli interventi e assicurare continuità nel sostegno alle crisi umanitarie.

La Commissione europea ha adottato, mercoledì 27 maggio, una comunicazione congiunta sugli aiuti umanitari nella quale Bruxelles illustra in che modo intende restare un donatore affidabile in un sistema di aiuti globale sottoposto a forti pressioni. Il quadro è segnato anche dalla decisione dell’ amministrazione statunitense di cancellare l’83% dei programmi USAID, una scelta che ha contribuito a rendere l’UE e i suoi Stati membri il principale attore globale per quanto riguarda i finanziamenti umanitari, con una quota del 35% nel 2025. La sola Commissione europea ha stanziato quasi 2 miliardi di euro per gli aiuti umanitari quest’anno. Secondo quanto riporta Bruxelles, i bisogni umanitari hanno raggiunto livelli record, con circa 239 milioni di persone in tutto il mondo che necessitano di assistenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Aiuti umanitari, l’Europa prova a fare di più (e meglio) mentre gli Usa tagliano i fondi

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