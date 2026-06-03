Un' escursione alla scoperta delle fioriture estive sul Monte Falco

Notizia in breve

Durante un’escursione, i partecipanti hanno osservato le fioriture estive sul Monte Falco, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il percorso ha portato i visitatori sul punto più alto dell’area protetta, dove si sono potute ammirare le piante in fiore tipiche di questa stagione. Le fioriture hanno caratterizzato il paesaggio, creando un panorama ricco di colori e profumi estivi.