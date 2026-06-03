Un' escursione alla scoperta delle fioriture estive sul Monte Falco
Durante un’escursione, i partecipanti hanno osservato le fioriture estive sul Monte Falco, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il percorso ha portato i visitatori sul punto più alto dell’area protetta, dove si sono potute ammirare le piante in fiore tipiche di questa stagione. Le fioriture hanno caratterizzato il paesaggio, creando un panorama ricco di colori e profumi estivi.
Il Monte Falco si prepara a mostrare il suo volto più spettacolare nel cuore dell’estate, offrendo agli appassionati di natura un’occasione speciale per camminare sul tetto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Sabato 11 luglio, i prati e le praterie d’alta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
La Réunion : volcan, lagons et nature spectaculaire - 1000 Pays en un - Documentaire Voyage - MG
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