Una vita tra Mondaino e Montefiore | Virginia spegne 100 candeline gli auguri del Comune

Da riminitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Virginia Romani ha compiuto 100 anni lunedì 1° giugno, una data celebrata dalla comunità di Montefiore Conca.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una ricorrenza speciale per la comunità di Montefiore Conca. Lunedì, 1° giugno, Virginia Romani ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. Nata a Mondaino il 1° giugno 1926, Virginia Romani è una figura legata alla storia del territorio e della comunità montefiorese. È stata la compagna di vita di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Dai giochi a Villa Mussolini alla vita tra Romagna e Sicilia: Rosciana spegne 100 candelineRosciana Capelli ha compiuto 100 anni, festa celebrata dalla comunità riccionese.

Leggi anche: Nonno Guerrino spegne 100 candeline: un secolo di vita passato per la metà al volante del Taxi numero 9

Argomenti più discussi: Una vita tra Mondaino e Montefiore: Virginia spegne 100 candeline, gli auguri del Comune; News da Rimini e Circondario. Dassilva, la difesa chiede l'assoluzione | Vascomaniaci | I sindaci di Morciano e Mondaino; La Repubblica in concerto: la Mondaino Youth Orchestra live per l'80esimo anniversario della Repubblica.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web