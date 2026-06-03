Una vita tra Mondaino e Montefiore | Virginia spegne 100 candeline gli auguri del Comune
Virginia Romani ha compiuto 100 anni lunedì 1° giugno, una data celebrata dalla comunità di Montefiore Conca.
Una ricorrenza speciale per la comunità di Montefiore Conca. Lunedì, 1° giugno, Virginia Romani ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. Nata a Mondaino il 1° giugno 1926, Virginia Romani è una figura legata alla storia del territorio e della comunità montefiorese. È stata la compagna di vita di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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