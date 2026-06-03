Una camminata in centro storico fra medicina scienza esperimenti fede e credenze popolari

Giovedì 4 giugno si terrà la seconda conferenza itinerante serale nel centro storico, con ritrovo alle 20.30 e partenza alle 20. La passeggiata comprenderà tappe dedicate a medicina, scienza, esperimenti, fede e credenze popolari. L’evento prevede un percorso a piedi attraverso vari punti della zona, con interventi e approfondimenti lungo il tragitto. La manifestazione è aperta a tutti e si svolgerà anche in caso di pioggia.

Si svolgerà giovedì 4 giugno la seconda conferenza itinerante serale con ritrovo alle ore 20.30 e partenza alle ore 20.45, dalla sede Avis via Giacomo della Torre, 7 In occasione delle celebrazioni per il 90° anniversario della fondazione di Avis Comunale Forlì si è scelto di valorizzare la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Waterfront Boardwalk — Facing North | A Stationary Observation (May 2026)

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